ترامب: الصین ترغب بشدة في إجراء اتفاق تجاري مع الولایات المتحدة

أكد الرئیس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الصین ترغب بشدة في إجراء اتفاق تجاري مع الولایات المتحدة الأميركیة".

وأوضح ترامب في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "آلاف الشركات الصینیة تغادر ​واشنطن​ بسبب التعریفات الجمركیة، ویجب على الصین وقف ھذا الأمر".

ولفت ترامب الى "أننا نتفاوض مع الصین حالیا، لسنا مستعدين لإجراء اتفاق، لكننا سنرى ما یحصل".