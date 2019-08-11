أكد الرئیس الأميركي دونالد ترامب أن "الصین ترغب بشدة في إجراء اتفاق تجاري مع الولایات المتحدة الأميركیة".
وأوضح ترامب في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن "آلاف الشركات الصینیة تغادر واشنطن بسبب التعریفات الجمركیة، ویجب على الصین وقف ھذا الأمر".
ولفت ترامب الى "أننا نتفاوض مع الصین حالیا، لسنا مستعدين لإجراء اتفاق، لكننا سنرى ما یحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الصین ترغب بشدة في إجراء اتفاق تجاري مع الولایات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.