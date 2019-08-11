ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في بورما الى 51 قتيلا

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ماولاميين: ارتفعت حصيلة انزلاق للتربة ناجم عن الامطار الموسمية في بورما الى 51 قتيلا على الأقل، كما أعلن الأحد رجال الإسعاف الذين يواصلون عمليات البحث.

وتضرب فيضانات قوية في المقابل عددا كبيرا من مناطق البلاد التي انتشر فيها الجيش للمساهمة في عمليات الانقاذ.

وكان انهيار طيني وقع الجمعة في قرية يي بيار كون، بولاية مون (جنوب شرق) تلته فيضانات.

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وبالاضافة الى ولاية مون، تضرب فيضانات ولايتي كارين وكاشين. وما زال بعض القرى في منأى من هذه الفيضانات.

وذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان نحو 89 الف شخص نزحوا في الاسابيع الأخيرة، لكن كثرا منهم تمكنوا من العودة الى منازلهم.