عاجل.. مصرع 61 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار صهريج وقود في تنزانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال المتحدث باسم الحكومة في تنزانيا، حسن عباس، إن 61 شخصًا على الأقل، لقوا مصرعهم، وأصيب 70 آخرين، عندما انفجر صهريج وقود على شاحنة تسير في طريق مزدحم بالبلاد.

وبحسب "cnn"، انقلبت الشاحنة على الطريق في منطقة موروجورو، على بعد 175 كيلومتر إلى الغرب من دار السلام، وفقًا لما ذكره كيبوي ستيفين، المفوض الإقليمي لتلك المنطقة.

وقال شاهد عيان، إن الشاحنة حاملة صهريج الوقود، كانت تسير بسرعة حينما حاول قائدها تجنب سائق دراجة نارية على الطريق الرئيسي بالقرب من محطة حافلات مسامفو، ويبدوا أنه فقد السيطرة عليها، وانقلبت.

وتعتبر محطة الحافلات، هي محور رئيسي للركاب المسافرين إلى أجزاء أخرى من تنزانيا، ومكان شهير لسيارات الأجرة البخارية الشائعة في المنطقة.

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وقال "ستيفن" إن الحادث جذب حشدا كبيرا، عندما لاحظ شخص ما أن الشاحنة كانت يتسرب منها الوقود، فسارع الكثيرون للحصول على دلاء وحاويات لجمع الوقود.

ووفقًا لشهود العيان، كان هناك أكثر من 150 شخصًا في موقع الحادث بعد 20 دقيقة من انفجار الشاحنة، ووفقا لأحد الشهود: "سمعنا انفجارا ثم الدراجات النارية في كل مكان، كنا نركض".

وأضاف: "لقد سقطت هناك، لأن الجميع كانوا يحاولون الجري، ولذا كانوا يدفعون بعضهم البعض".

وأظهرت صور الحادث، النيران الكبيرة والدخان الأسود الكثيف المتصاعد من تحت الأنقاض، وعشرات الدراجات النارية المنتشرة حولها.