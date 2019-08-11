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اليمن: الحوثيون ينعون شقيق زعيمهم بعد تعرضه "للاغتيال" France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى تزامنا مع صلاة العيد Advertisements France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

اندلعت صدامات بين مصلين فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية الأحد في حرم المسجد الأقصى بالقدس في أول أيام عيد الأضحى، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين اليوم الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وفي ظل التوتر المخيم، منعت الشرطة الإسرائيلية اليهود الذين يحيون في اليوم نفسه ذكرى خراب الهيكل، من الدخول إلى الموقع.

في سياق آخر، قُتل فلسطيني أطلق النار الأحد على جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة حين رد العسكريون عليه، وفق معلومات أفاد بها الجيش ووزارة الصحة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "شل حركة" الفلسطيني الذي أطلق النار على عسكريين وفق بيان الجيش.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع مقتل الشاب البالغ 26 عاما.

فرانس 24/ أ ف ب