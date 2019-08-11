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صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى تزامنا مع صلاة العيد

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دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب (أرشيف) اندلعت صدامات بين مصلين فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية الأحد في حرم المسجد الأقصى بالقدس في أول أيام عيد الأضحى، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
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صدامات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى تزامنا مع صلاة العيد

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وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين اليوم الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وفي ظل التوتر المخيم، منعت الشرطة الإسرائيلية اليهود الذين يحيون في اليوم نفسه ذكرى خراب الهيكل، من الدخول إلى الموقع.

في سياق آخر، قُتل فلسطيني أطلق النار الأحد على جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة حين رد العسكريون عليه، وفق معلومات أفاد بها الجيش ووزارة الصحة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "شل حركة" الفلسطيني الذي أطلق النار على عسكريين وفق بيان الجيش.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع مقتل الشاب البالغ 26 عاما.

فرانس 24/ أ ف ب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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