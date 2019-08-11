شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن ملف الباعة الجائلين، من الملفات الهامة التى سيكون لها حضور بقوة على مائدة البرلمان، خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك لما تمثله من أهمية، فى إطار جهود الدولة لتقنين هذه الظاهرة بما لا يمثل سلبيات على المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وضع رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، يستلزم خطة وإستراتيجية من مؤسسات الدولة المعنية بالملف، وكيفية حل الأزمة، بما لا يلحق ضرر بأى طرف من الأطراف القائمة على الأمر، ولابد من الاستفادة من الجهود المبذولة فى بعض المحافظات فى هذا الصدد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن البرلمان سيحرص على حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال بحث سبل التطوير المؤسسي للأسواق، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية فى بعض المناطق، ووقف تعدي الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة مما يشكل تكدس وزحام مرورى، وذلك من خلال إطار تشريعي يهدف إلى إيجاد حل لهذا الملف بشكل نهائى.