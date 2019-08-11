ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء اليمني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، في نيوم.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين السعوديين من بينهم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.
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