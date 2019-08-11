​بدء ذبح أضاحي الأوقاف بمجزر الشرق بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء عملية ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بمجزر الشرق بأبي سمبل بمحافظة أسوان، ضمن مشروع الصكوك الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين بالذبح في الأوقات الشرعية.

وأوضحت الأوقاف في بيان اليوم الأحد، أنه أشرف على الذبح وفد من علماء الوزارة، وتناوب فريق العمل في متابعة ذبح الأضاحي بأبي سمبل بأسوان، تمهيدا لمرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة.