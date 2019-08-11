بالورود والبالونات.. رأس البر تستقبل روادها احتفالا بالعيد..صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، الزائرين على بوابات المدينة منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى توزيع الورود والبالونات وإرشادات السلامة على الشاطئ ومطويات سياحية عن أهم المعالم والمزارات.

واستقبلت المدينة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، آلاف الرواد والوافدين من محافظات أخرى للاحتفال بعطلة العيد والاستمتاع بشواطىء المدينة والمتنزهات والحدائق.

وشهدت شواطئ 33 و77 و101 توافد رحلات اليوم الواحد ومن المتوقع أن تستقبل المدينة أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط الذين يفضلون زيارتها عصرًا إلى جانب الوافدين من مناطق أخرى، ليصل العدد إلى مليوني شخص.

وأعلنت جميع الأجهزة بالمدينة حالة الاستعدادات القصوي لاستقبال رواد المدينة وجرى الانتهاء من تركيب ووضع عدد من المظلات المختلفة بشارع بورسعيد لحماية رواد المدينة من حرارة الشمس، وكذلك بعدد من الحدائق العامة.