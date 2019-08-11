الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

عبر الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الاردنية، عن رفض الأردن لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة" ضد المسجد الأقصى، والتي كانت آخرها اعتداءات القوات الإسرائيلية

هذا اليوم على المصلين داخل الحرم.

كما الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الاردنية، سلمان القضاة، حمل الحكومة الإسرائيلية نتائج هذه الممارسات وما نجم عنها من عنف وتوتر

شديدين، موضحا أن هذه الاستفزازات "تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط".

وطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.

ولفت القضاة إلى أن بلاده وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت تل أبيب باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.