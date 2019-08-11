الملك سلمان يبحث مع عبد ربه منصور التطورات في عدن

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وكما نُشر على موقع روسيا اليوم الاخبارى، فان اللقاء جاء لبحث آخر التطورات في مدينة عدن.

ووجهت المملكة السعودية، يوم السبت، دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع

في عدن؛ لعقد اجتماع عاجل في السعودية.

وأفاد مصدر بالخارجية بأن "الهدف من الاجتماع هو مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف؛ للتصدي للحوثيين والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا".