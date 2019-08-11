اخبار العالم

الملك سلمان يبحث مع عبد ربه منصور التطورات في عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

استقبل ملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير ، اليوم الأحد، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وكما نُشر على موقع روسيا اليوم الاخبارى، فان اللقاء جاء لبحث آخر التطورات في مدينة عدن.

ووجهت المملكة السعودية، يوم السبت، دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع

في عدن؛ لعقد اجتماع عاجل في السعودية.

وأفاد مصدر بالخارجية بأن "الهدف من الاجتماع هو مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف؛ للتصدي للحوثيين والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يبحث مع عبد ربه منصور التطورات في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا