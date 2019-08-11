حسن روحاني: إيران تسعى لحماية الملاحة في الخليج الفارسي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة التمسك بالدبلوماسية لحل قضية كشمير، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني القول: "قضية كشمير ليس لها حل عسكري، ويجب أن نسعى إلى حل دبلوماسي"، داعيًا باكستان والهند إلىضبط النفس وتجنب زعزعة الاستقرار في كشمير.
وكانت الهند ألغت مؤخرًا الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وحولته لمنطقة خاضعة للإدارة الاتحادية. وخاضت الجارتان النوويتان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن الاستعمار البريطاني عام
وفي الاتصال، تحدث روحاني عن الوضع الخاص لبلاده بسبب العقوبات الأمريكية، وأكد أنها "تعمل أيضا على حماية الملاحة البحرية المستدامة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع جيرانها.
وأشار إلى أن "إيران تسعى جاهدة وباستمرار لمنع التوترات والاضطرابات في المنطقة".
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