إصابة 61 فلسطيني باشتباكات مع قوات الاحتلال بالحرم القدسي

أصيب مايزيد عن 60 فلسطينيًا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان لها أن "طواقمها تعاملت مع 61إصابة".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.
وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن الشرطةالإسرائيلية اقتحمت الحرم من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.
وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.
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