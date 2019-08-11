الرئاسة الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الأقصى

أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات إسرائيلية على مصلين داخل المسجد الاقصى اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القول: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية

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اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف.

كما أكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى"، مشددًا على أن الأقصى "خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه".

وطالب بضرورة وجود تدخل دولي وعربي عاجل "من أجل لجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية وإلزام إسرائيل كدولة احتلال بوقف إجراءاتها"