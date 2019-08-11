تظاهر آلاف الرومان اليوم الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة في العاصمة بوخارست؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتظاهرة احتجاجية مماثلة فرقتها قوات الأمن بالقوة؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من450 شخصا بجروح متفاوتة.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أن الآلاف تظاهروا أمام مقر الحكومة في العاصمة بوخارست، رافعين الأعلام الوطنية،ومرددين هتافات مناوئة للحكومة، وتطالب باستقالتها في أقرب وقت.
ومن جانبه، قال أحد المتظاهرين الشباب إن:" رومانيا تسير في الاتجاه الخاطئ، لا يوجد فيها مستقبل للشباب"، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل الشعب الروماني، وليس لمصالحها الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 450 شخصًا خلال مظاهرات لإقالة الحكومة الرومانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.