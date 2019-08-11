إصابة 450 شخصًا خلال مظاهرات لإقالة الحكومة الرومانية

تظاهر آلاف الرومان اليوم الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة في العاصمة بوخارست؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتظاهرة احتجاجية مماثلة فرقتها قوات الأمن بالقوة؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من

450 شخصا بجروح متفاوتة.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أن الآلاف تظاهروا أمام مقر الحكومة في العاصمة بوخارست، رافعين الأعلام الوطنية،

ومرددين هتافات مناوئة للحكومة، وتطالب باستقالتها في أقرب وقت.

ومن جانبه، قال أحد المتظاهرين الشباب إن:" رومانيا تسير في الاتجاه الخاطئ، لا يوجد فيها مستقبل للشباب"، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل الشعب الروماني، وليس لمصالحها الخاصة.