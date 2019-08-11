ارتفاع قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 34 مليار دولار

زادت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية 12.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، ويأتي ذلك كمؤشر جديد على زيادة حجم الاستثمارات المؤسساتية، وقفزت الأصول الاحتياطية السعودية إلى 513 مليار دولار.

وبلغت قيمة الأصول نحو 126.11 مليار ريال نحو 34 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2019 مقابل نحو 111.86 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2018.

وبلغ عدد الصناديق العامة في السعودية 251 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 249 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلة زيادة في عددها بـ"صندوقين".

ووفق تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن نمو قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة، يعود إلى ارتفاع استثماراتها في "أسواق النقد" التي قفزت بنسبة 17.6% ما يعادل 11.02 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

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وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 5.9% ما يعادل 7.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018، رغم تراجع عددها 13 صندوقًا عامًا.

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وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 126.11 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ عام 2013، وذلك بحسب الإحصائيات المتوافرة من هيئة السوق المالية.

وكانت الاستثمارات في "أسوق النقد" قد بلغت 72.95 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مسجلة نموا نسبته 0.7% بنحو 511.8 مليون ريال.

وهبط عجز الميزانية السعودية خلال النصف الأول من 2019 إلى 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 86.3%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية السعودية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية.