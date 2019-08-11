"الزربيان" أكلة اليمن الشهيرة في عيد الأضحى

لكل مناسبة أكلتها الخاصة بها، وتختلف الأكلة من بلد لآخر، فتعد أكلة "الزربيان" هي الأكلة الشهيرة التي يتناولها اليمنيين في عيد الأضحى المبارك.

الزربيان هي أكلة عبارة عن طبق من اللحم والأرز ويضاف إليه

الزبيب والبطاطا، وهناك أكلة أخرى أيضا تعد من أشهر الأكلات في عيد الأضحى وهي "السبايا" وهي خليط من الدقيق والبيض والسمن يطهى في الفرن ويضاف إليها العسل اليمني الشهير الذي يعد من أشهر أنواع العسل في العالم إلى جانب "السلتة" التي تطهى من الحلبة والكرات مع قليل من الأرز وخليط التوابل المذابة في الخل والماء وتقدم مع خبز خاص يسمى "الملوج" وهي كلها من الأكلات التي ارتبطت بالعيد.