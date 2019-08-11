"خطف الخروف" أبرز مظاهراحتفالات الصينيين بعيد الأضحى

تعد من أبرز مظاهر عيد الأضحى الذي يطلق عليه اسم "عيد القربان" هو ارتداء المسلمون في جو من السعادة الملابس البيضاء المكونة من الجلباب والعمة.
1-التوجه للمساجد للصلاة وسماع خطبة العيد.
2-يقوم من يستطيع منهم بالذبح وتوزيع لحوم الأضاحي والتزاور، حيث تمنحهم الحكومة إجازة في هذا اليوم.
3- لعبة «خطف الخروف»، حيث يتسابق الشباب على ظهور الخيل من أجل التقاط «خروف العيد»،وتنتهي اللعبة بإعلان الفائز الذي استطاع التقاط الخروف في أقل وقت دون أن يسقط.
4- تجتمع الأسرة لتلاوة القرآن الكريم والأدعية ثم الصلاة، بعدها يقوم إمام المسجد بذبح الأضحية وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء بحسب الشريعة.
5- يتم تقسيم الأضاحى بواقع ثلث للتصدق، وثلث للإهداء، والثلث الأخير لإطعام الأسرة المضحية.
6- صناعة الحلويات وإعداد الأكلات الشعبية هي عادات المناطق ذات الكثافة المسلمة العالية مثل منطقة نينغيشيا ذاتية الحكم التي يقطنها غالبية قومية الهوى.
7-الحرص على تنظيف وتزيين المنازل بالفوانيس الحمراء، وتعلق على أبواب المحال والبيوت لافتات كبيرة تحمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما تزين المساجد بالأعلام المُلونة، وتُفرش بالسجاد الجديد 8-ارتداء الملابس الجديدة وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء والأقارب والجيران للتهنئة بالعيد.
9-توقف الدراسة في المدارس والجامعات وتعطل الدوائر والمؤسسات الحكومية رسميا كي يتفرغ المسلمون للاحتفال بالعيد.
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