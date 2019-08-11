تعرف على عادات الجزار المتنوعة في عيد الأضحى

يتميز الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الجزائر مقارنة بالدول العربية الأخرى بعاداتها وتقاليدها المتنوعة في كل منطقة.

1-اقتناء أواني وسكاكين جديدة لتحديث كما يقال منظومتهم المنزلية.

2- تقوم الجدات بوضع الحناء على جبين الأضحية وتربط لها شرائط زهرية اللون.

3-فى ليلة العيد تضع الأم أو الجدة الحناء للأطفال البنات والأولاد على حد سوى والكل فرح بقدوم العيد بملابسهم الجديدة وأكثر شيء الأضحية.

4-يقوم المسلمون للصلاة في المسجد صلاة العيد، وعند العودة

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يبدأ التصافح وتبادل التهاني مع أهل البيت والجيران.

5- يجتمع الناس لمشاهدة المصارعة الحرة التي تكون بين الخرفان والأكباش والتى تسمى بعادة مصارعة الخرفان ، حيث إنّ الخروف الفائز هو الذي يجبر خصمه على الخروج من الحلبة على الرغم من أنّ هذه العادة منهيٌّ عنها في الدين الإسلامي، وذلك لأنها تلحق الأذى بالأضحية.

6- يتجمع الجيران لنحر أضحيتهم في ساحة الحي، ويشوي اللحم على الحطب لمن يملكون ساحات بمنازلهم.

7-في القبائل الكبرى هناك تقاليد خاصة في عيد الأضحى تتمثل في "الوزيعة" حيث ينحر أهل القرية عجول وأبقار ليتم ذبحها وبعدها توزيع لحمها على المحرومين ومن لم يسعفه الحظ لشراء أضحية العيد.

8- تحضر أكلات البكبوكة، البوزلوف، العصبان، الكسكس بداية من اليوم الأول وعملية طهي الأطباق لا تتوقف حتى ينتهي اللحم.

9-في اليوم الثاني عندما يجف اللحم يتم تقطيعه إلى قطع ويستعمل بعضه للقلي والشواء وأطراف يتم تخصيصها للصدقة على الفقراء أما البقية فتوضع في الثلاجة.