عشرات القتلى بعدما ضرب إعصار "ليكيما" جنوب شرق الصين

لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم وفقد 18 آخرون، بعدما ضرب إعصار "ليكيما" جنوب شرق الصين، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

ودفع الإعصار، الذي حمل معه أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية، هيئة الأرصاد الجوية الصينية لإصدار إنذار باللون الأحمر في بادئ الأمر، وهو التحذير الأعلى، قبل أن يتم تخفيضه إلى اللون البرتقالي.

واضطر حوالي مليون شخص في مسار الإعصار لإخلاء منازلهم.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام رسمية طرقاً غارقة بالمياه، بالإضافة إلى أعمدة كهرباء وأشجار متساقطة. وتسبب إعصار "ليكيما" في سقوط أمطار غزيرة في منطقتي "هانجتشو" و"شنغهاي". كما تضررت أقاليم أنهوي وفوجيان وجيانجسو. وحذرت السلطات من مخاطر حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات.

وكان الإعصار قد ضرب اليابان وتايوان الجمعة الماضي. وكانت أمطار غزيرة قد سقطت في شمال تايوان، ما أسفر عن فقدان أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لإمداداتها من الكهرباء، طبقاً للسلطات، وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية في الجزيرة.

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وفي اليابان تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية ونحو 150 من خدمات العبارات في أقليم "ريوكيو"، بينما أصيب أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة "أوكيناوا" حسب وسائل إعلام محلية. وإعصار "ليكيما" هو الإعصار التاسع الذي يضرب المنطقة هذا العام.

وكانت "شينخوا" قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إجلاء ما يقرب من مليون شخص إلى أماكن آمنة، كما تأثر ما يقرب من 5 مليون شخص في مقاطعة تشيجيانج، وفقاً لما أعلنه مقر مراقبة الفيضانات المحلي.

ووصل الإعصار إلى مقاطعة تشيجيانج، صباح أمس السبت، ما تسبب في عواصف صاحبتها أمطار شديدة وفيضانات مفاجئة.

وكانت محافظة يونججيا الأكثر تضرراً إذ تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات أرضية أغلقت مجاري الأنهر، ما أدى إلى انهيار حاجز إحدى البحيرات وحدوث فيضانات جرفت العديد من الأشخاص معها.

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