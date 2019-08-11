باكستان: وفاة نحو 24 شخصاً بسبب أمطار غزيرة في كراتشي

ذكر مسؤولون وعمال إنقاذ في باكستان اليوم الأحد، أن نحو 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد أن غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة معظم مناطق المدينة.
وذكر المسؤول المحلي، علي سجاد، إن معظم الوفيات كانت بسبب الصعق الكهربائي وسقوط الأسقف في الأحياء الفقيرة غير المخططة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
ووردت أنباء عن وفاة 23 شخصاً على الأقل منذ بدء هطول الأمطار الليلة الماضية التي استمرت حتى بعد ظهر اليوم الأحد، طبقاً لما قاله أنور كاظمي من وكالة "ادهي" الخاصة للإنقاذ.
وأضاف كاظمي، أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الوفيات، إذ أن الطرق والشوارع مازالت غارقة في بعض الأجزاء بالمدينة، ما يجعل من المستحيل على عمال الإنقاذ الوصول إلى الضحايا.
وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش يساعد الإدارة المدنية في شفط المياه من الشوارع الغارقة.
وتوقع ساردار سارفراز من إدارة الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الأمطار، لكنه قال إنها لن تكون كثيفة.
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