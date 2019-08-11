ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في ميانمار إلى 51 قتيلاً

ارتفعت حصيلة انزلاق للتربة ناجم عن الامطار الموسمية في ميانمار إلى 51 قتيلاً على الأقل، كما أعلن الأحد رجال الإسعاف الذين يواصلون عمليات البحث.
وتضرب فيضانات قوية في المقابل عدداً كبيراً من مناطق البلاد التي انتشر فيها الجيش للمساهمة في عمليات الانقاذ.
وكان انهيار طيني وقع الجمعة في قرية يي بيار كون، بولاية مون (جنوب شرق) تلته فيضانات.
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وبالإضافة إلى ولاية مون، تضرب فيضانات ولايتي كارين وكاشين. وما زال بعض القرى في منأى من هذه الفيضانات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن نحو 89 ألف شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة، لكن كثراً منهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم.
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