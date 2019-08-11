الرئاسة الفلسطينية تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد في "الأقصى"

دانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلين داخل المسجد الأقصى اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القول: "نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازاً كبيراً لمشاعر المسلمين، ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة إلى مربع العنف".

وأكد "ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى"، مشدداً على أنه "خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه".

وطالب بضرورة وجود تدخل دولي وعربي عاجل "من أجل لجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل كدولة احتلال بوقف إجراءاتها".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس، عقب أداء صلاة عيد الأضحى. وأفاد مصدر فلسطيني في القدس، بوقوع إصابات بين المصلين، إثر اقتحام قوات الاحتلال باحات المجد لتفريق آلاف المصلين المعتصمين داخله للحيلولة دون اقتحام المستوطنين للأقصى في أول أيام عيد الأضحى، الذي يتزامن مع ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.