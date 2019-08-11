كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" في قبرص تصدر تحذيرًا بشأن درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت خدمة الأرصاد الجوية في قبرص رقم 42 اليوم الأحد للإنذار بموجة الحر، مسجلة بذلك أكبر عدد من التحذيرات في أي عام حتى الآن.

ويتم إصدار تحذير أصفر في كل مرة تتوقع فيها خدمة الطقس درجة حرارة أعلى من 40 درجة مئوية أو حتى أقل قليلًا ولكن مع نسبة عالية من الرطوبة.

كما صدرت تحذيرات الطقس هذه منذ بداية شهر يونيو، مما يعني أن أكثر من نصف أيام الصيف حتى الآن تميزت بدرجات حرارة أعلى من المتوسط المتوسط لهذا الموسم، الذي يتراوح بين 37 و38 درجة مئوية.

وأظهرت البيانات المنشورة أن درجات الحرارة ارتفعت إلى 42 درجة في بعض الحالات.

والغرض من هذه التحذيرات هو توجيه إشعار لأصحاب العمل لاتخاذ تدابير حماية للأشخاص الذين يعملون في العراء، أو لتحذير العاملين لحسابهم الخاص والذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والرضع، لتجنب التعرض لظروف الحرارة المرتفعة، عادة بين منتصف النهار و5 مساء

وليس من غير المعتاد أن تسجل قبرص درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية في فصل الصيف، ولكن ما هو الأول على الإطلاق هذا العام هو العدد الكبير من أيام الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة عن المتوسط الموسمي.

كما صدرت تحذيرات صفراء تقريبًا لكل يوم في الأسبوع الماضي، مع استراحة يوم الثلاثاء فقط.

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وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط أعلى بحوالي ثماني درجات من المتوسط، في 2 أغسطس 2010 عندما ارتفع ميزان الحرارة إلى 45.6 درجة مئوية.

كما تم تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة 44.4 درجة في 8 أغسطس 1956.

وعلى الرغم من أن قبرص تقع في المنطقة شديدة الحرارة في البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها نجت من موجة الحر التي ضربت بلدان أوروبا الوسطى والشمالية في يوليو، والتي تسببت في وفاة العديد من الأشخاص.

وفي معظم فترات الموجة الحارة، كانت درجات الحرارة في قبرص تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنها تتوقع تغيرًا في درجات الحرارة يوم الثلاثاء.

كما يبدأ الطقس البارد عادةً بعد 15 أغسطس، مع ارتفاع مفاجئ يصل إلى نهاية الشهر.

ومع ذلك، فقد أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية إشعارًا طويلًا للناس لاستعدادهم لدرجات حرارة أعلى في الصيف أو لفترات أطول من الحرارة المرتفعة، نتيجة للتغير المناخي العالمي.

