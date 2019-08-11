كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار "الانتهاكات الإسرائيلية السافرة" ضد المسجد الأقصى، والتي كانت آخرها اعتداءات القوات الإسرائيلية هذا اليوم على المصلين داخل الحرم.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة، سلمان القضاة، عن رفض الأردن "لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك".

كما حمل القضاة الحكومة الإسرائيلية نتائج هذه الممارسا

ت وما نجم عنها من عنف وتوتر شديدين، موضحا أن هذه الاستفزازات "تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط".

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وطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعيا المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.

ولفت القضاة إلى أن بلاده وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت تل أبيب باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.