كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في حادث تصادم بنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما واصيب خمسة اخرون فى حادث عندما اصطدمت سيارة بدراجة نارية فى منطقة اولوتيدو فى موى بولاية اوجون جنوب غرب نيجيريا.

وقال كليمنت أولاديل، قائد ولاية فيدرال فيلدج سيفتي كورس، إن الحادث وقع على طريق إبادان السريع المزدحم الذي يربط لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا يوم السبت الماضي.

وقال أولاديلي للصحفيين إن ثمانية أشخاص شاركوا في الحادث الذي أسفر عن مقتل شخصين.

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وقال إن الناجين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى نفسه.

ونصح سائقي السيارات على توخي الحذر والالتزام الصارم بحدود السرعة، وخاصة في مناطق البناء، لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح والممتلكات.

وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا بسبب ظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة والحمل الزائد.

