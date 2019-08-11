كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا: خدمة النقل بالقطار الحديثة تتوسع وسط التشغيل الآمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق خط السكك الحديدية الكيني القياسي (SGR) الذي يربط مومباسا ونيروبي تشغيلًا آمنًا منذ إطلاقه في 21 مايو 2017، بنقل أطنان من البضائع وملايين الركاب.

ووفقا للمشغل الذي يقدم الخدمة ويحافظ على خط السكك الحديدية اعتبارا من 8 أغسطس، كان القطار يعمل لمدة 800 يوم.

واعتبارًا من 31 مايو، وفقًا لما ذكره المشغل، كانت خدمة قطار الركاب التي يطلق عليها Madaraka Express"" قد سلمت حوالي ثلاثة ملايين مسافر منذ إطلاقها، وهو رقم قياسي يوصى به.

وقال المشغل إن كمية شحن البضائع التي تم نقلها من 1 يناير إلى 8 أغسطس كانت 245،000 حاوية مكافئة للوحدة (TEU)، بزيادة قدرها 130،000 حاوية مكافئة مقارنة بتلك التي تم شحنها في الفترة المقابلة من عام 2018.

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وأضاف المشغل: "إننا ننظم عملية تفريغ البضائع السائبة في ساحة نهر آثي لتسهيل المالكين على نقل بضائعهم، ومنذ يوليو من هذا العام، بلغت كمية البضائع السائبة التي تم تفريغها 6423 طنًا".

وقال محللون إن خط السكك الحديدية الكيني القياسي تم تصنيفه كنموذج ناجح للاستثمار في إفريقيا بسبب أدائها الجيد.

وتمشيا مع هذه الرؤية لتكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كينيا، فإن المشغل سوف يسهل نقل البضائع على أساس خدمة جيدة للركاب وتشغيل السلامة.

