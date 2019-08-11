كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آلاف الفلسطينيين الذين صلوا صلاة العيد في المسجد الأقصى يتصدون لاستفزازات المستوطنين الذين سمحت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه من جهة باب المغاربة وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطين بالضرب وبقنابل الغاز والرصاص المطاطي وتعتقل عدداً منهم، بالتزامن مع إقدام ضابط إسرائيلي بإخراج طاقم الميادين من باحات المسجد.

يأتي ذلك في وقتٍ بلغت فيه الحصيلة غير النهائية لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين 65 مصاباً، وذلك بعد توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد مع ساعات الخليج 365 الأولى لينضمّوا إلى المرابطين هناك.