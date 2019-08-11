إطلاق النار داخل مسجد.. الشرطة النرويجية: قد يكون محاولة “لتنفيذ هجوم إرهابي”

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، إنها ستحقق في حادث إطلاق نار داخل مسجد في ضواحي العاصمة اوسلو، بوصفه محاولة محتملة “لتنفيذ هجوم إرهابي”.

وكان شخص قد أصيب أمس إثر إطلاق نار داخل مسجد “مركز النور الإسلامي”، في بلدة بايرم، قبل القبض على شخص يشتبه في ضلوعه في الحادث، من قبل الشرطة التي استبعدت أن يكون هناك آخرون متورطون في إطلاق النار.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق، لوسائل إعلام محلية إن المهاجم يبدو أنه نرويجي، دخل المسجد مزودا ببندقية ومسدسات، قبل أن يقدم على إطلاق النار على من حوله، مضيفا أن الضحية كان من بين المصلين، ويبلغ من العمر 75 عاما.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا، بعد أن عثرت على العديد من الأسلحة داخل المسجد، حسب قناة “أن آر كاي” العامة، عقب تمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.

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