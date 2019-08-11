قطار يتوقف بالركاب في منتصف الطريق إلى مراكش .. بكاء أطفال وعربات بلا تكييف!

فوجئ ركاب القطار المتوجه إلى مراكش، صباح اليوم الأحد، بتوقفه لمدة تقارب الساعة، بين مدينتي برشيد وسطات، دون تحديد وقت توقفه ولا سببه.

ويقول الركاب ، إن القطار توقف صباح اليوم الأحد بين مدينتي برشيد وسطات، حيث تم الاعتذار للركاب مرات متعددة وتحديد وقت تصليح العطل في عشر دقائق، غير أن القطار توقف لما يقارب الساعة دون معرفة الركاب لسبب التوقف.

ويضيف ركاب القطار، أن هذه الرحلة حولت يوم المسافرين على متنها لمأساة حقيقية، حيث تعالت أصوات بكاء الأطفال الذين تحولوا لمحتجزين داخل هذا القطار المتوقف، واضطر ركاب آخرون لمغادرة القطار نحو الطريق المجاور لسكته بحثا عن وسيلة نقل أخرى، فيما تحولت المقطورات إلى ما يشبه الأفران أو الحمامات التقليدية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها وعدم تكييفها.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد أطلق نموذج جديد للتسعير والحجز على متن عرباته، ما جعل الكثيرين يعجزون على الحصول على مقعد في القطار خلال أيام العيد، لتتحول محطات القطار خلال أيام العيد الى صالات انتظار كبيرة