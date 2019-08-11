أفغانستان: مقتل وإصابة العشرات في انفجار (مفخخة)

كابول ـ (د ب أ): ذكر مسؤول بالحكومة الأفغانية أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 145 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه في كابول في وقت سابق أمس الأربعاء.

ووقع الانفجار خارج مركز شرطة في حي “قلعة اي شادا” غرب أفغانستان. وأظهرت مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد جراء الانفجار، الذي شعر به السكان في مختلف أنحاء المدينة. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد إنه تم استهداف مركز تجنيد تابع لـ “العدو” في إشارة على ما يبدو إلى مدرسة عسكرية تقع بالقرب من مركز الشرطة. من جهة اخرى تلقت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا (بي إيه إم إف) 5247 طلب لجوء من أشخاص منحدرين من أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ معدل الحماية الشامل بالنسبة للأفغان في ألمانيا، 40 بالمئة تقريبا هذا العام. وبعد استبعاد ما يسمى بالـ “قرارات الشكلية” التي يتم اتخاذها مثلا لأن دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلبات اللجوء، يبلغ معدل الحماية الفعلي بالنسبة لطالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا 6ر63 بالمئة.

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