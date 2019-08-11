الان تتابع بريطانيا.. رئيس الوزراء يعزز سلطات “الإيقاف والتفتيش” في حملته ضد الجريمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
سيتم نشر 20 ألف رجل شرطة آخرين في شوارع بريطانيا، بموجب خطط جديدة أعلنها رئيس الوزراء، بوريس جونسون لـ”اتخاذ إجراءات مشددة ضد الجريمة”.
وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، تعهد جونسون أيضا بدعم سلطات الشرطة للإيقاف والتفتيش ووعد بتوفير عشرة آلاف مكان أضافي في السجون.
وقال الزعيم المحافظ في مقال بصحيفة (ميل) اليوم الأحد “نحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة. هذا يعني اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين”.
وسيتم توسيع السلطات الجديدة لتشمل ثمانية آلاف رجل شرطة إضافي يتم نشرهم في إنجلترا وويلز، الذين لن يكونوا في حاجة لتفويض من ضابط ذى رتبة عالية لإيقاف وتفتيش المشتبه بهم.
تأتي الخطوة فيما تواجه بريطانيا ارتفاعا في جرائم القتل بالسكين وبعد أيام فقط من تعرض رجل شرطة في لندن لإصابات خطيرة في هجوم بمنجل.
تأتي الحملة المناهضة للجريمة أيضا وسط تصاعد التوترات داخل المجتمع البريطاني بشأن سعي البلاد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا.. رئيس الوزراء يعزز سلطات “الإيقاف والتفتيش” في حملته ضد الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.