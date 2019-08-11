بريطانيا.. رئيس الوزراء يعزز سلطات “الإيقاف والتفتيش” في حملته ضد الجريمة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

سيتم نشر 20 ألف رجل شرطة آخرين في شوارع بريطانيا، بموجب خطط جديدة أعلنها رئيس الوزراء، بوريس جونسون لـ”اتخاذ إجراءات مشددة ضد الجريمة”.

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، تعهد جونسون أيضا بدعم سلطات الشرطة للإيقاف والتفتيش ووعد بتوفير عشرة آلاف مكان أضافي في السجون.

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وقال الزعيم المحافظ في مقال بصحيفة (ميل) اليوم الأحد “نحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة. هذا يعني اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين”.

وسيتم توسيع السلطات الجديدة لتشمل ثمانية آلاف رجل شرطة إضافي يتم نشرهم في إنجلترا وويلز، الذين لن يكونوا في حاجة لتفويض من ضابط ذى رتبة عالية لإيقاف وتفتيش المشتبه بهم.

تأتي الخطوة فيما تواجه بريطانيا ارتفاعا في جرائم القتل بالسكين وبعد أيام فقط من تعرض رجل شرطة في لندن لإصابات خطيرة في هجوم بمنجل.

تأتي الحملة المناهضة للجريمة أيضا وسط تصاعد التوترات داخل المجتمع البريطاني بشأن سعي البلاد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.