هنية: نحذّر إسرائيل من أي خطوة تمس بالمسجد الأقصى أو تغير هويته الإسلامية

حذّر رئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، إسماعيل هنية، إسرائيل، من "تنفيذ أيّ خطوة من شأنها أن تمسّ بالمسجد الأقصى وأهله، أو تُغيّر من هويته الإسلامية".
وركّز في بيان، على أنّ "ما يجري في المسجد الأقصى، بمثابة الكاشف لحقيقة البعد الديني للصراع مع إسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "لذلك ندعو للعودة إلى أصل العلاقة مع الاحتلال والتخلّي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني، وضرورة سحب الاعتراف بالكيان عبر تصحيح البوصلة ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو وإحياء المقاومة".
ودعا هنية الأمة العربية والشعب الفلسطيني، إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم التاريخيّة تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ودعم صمود المرابطين هناك".
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