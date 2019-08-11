نائب اردوغان أكد عزم تركيا مواصلة أنشطة التنقيب في البحر المتوسط

شدّد نائب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​، على أنّ "​تركيا​ تواصل بعزم أنشطة التنقيب بالمنطقة المرخّص لها من قبل جمهورية شمال ​قبرص التركية​".

وأوضح في تصريح صحافي عقب أدائه صلاة ​عيد الأضحى​ في جامع "تشامليجا"، أنّ "السفن التركية الثلاث "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، موجودة حاليًّا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأنّ السفينة الرابعة "أوروج ريس (الريس عروج)" في طريقها قريبًا إلى ​البحر المتوسط​".

وبيّن أوقطاي أنّ "تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلًا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط".