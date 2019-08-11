نائب اردوغان أكد عزم تركيا مواصلة أنشطة التنقيب في البحر المتوسط

شدّد نائب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فؤاد أوقطاي، على أنّ "تركيا تواصل بعزم أنشطة التنقيب بالمنطقة المرخّص لها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية".
وأوضح في تصريح صحافي عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في جامع "تشامليجا"، أنّ "السفن التركية الثلاث "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، موجودة حاليًّا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأنّ السفينة الرابعة "أوروج ريس (الريس عروج)" في طريقها قريبًا إلى البحر المتوسط".
وبيّن أوقطاي أنّ "تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلًا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط".
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