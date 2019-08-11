خارجية إيران: لن ندخل أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضدنا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن "طهران لن تدخل في أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضدها".
وشدد موسوي على أن "إيران لن تدخل أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضدها"، موضحا أنه "لا يوجد شخص عاقل يذهب لمفاوضات لا يحترم فيها القواعد والقوانين الدولية ويمارس فيها الضغط والإرهاب الاقتصادي والعقوبات عليه".
وأشار ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى أن "إيران ستذهب للمفاوضات عندما تقرر هي ذلك، لطرح حقوقها وما لديها من مطالب".
ولفت الى أنه "يتكلمون عن المفاوضات ولكنهم يكذبون في دعوتهم، ففي الوقت الذي يتكلمون فيه عن المفاوضات يمارسون الضغوط ويستخدمون جميع أنواع التهديدات، ويسعون إلى تركيع شعبنا".
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