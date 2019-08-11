صندوق النقد الدولي: الصين قد تحتاج لمزيد من التحفيز إذا تفاقمت الحرب التجارية

أعلن مجلس مديري "صندوق النقد الدولي" أنّ "الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للماليّة العامة، إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية"، بما يعرّض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.
وأوضح في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين، أنّ "الإجراءات الّتي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019، بشرط ألّا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية"، مبيّنًا أنّ "المديرين دعوا إلى المزيد من المرونة والشفافيّة في سياسات الصين لسعر الصرف، وحثّ بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات".
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