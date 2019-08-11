الخارجية التركية دانت هجوما استهدف عاملي الأمم المتحدة في بنغازي الليبية

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، "أنّها تلقّت بحزن كبير نبأ مقتل وإصابة عاملين في البعثة الأمميّة، جراء الهجوم بسيارة مفخّخة في ​بنغازي​"، مشدّدةً على "أنّنا ندين هذا العمل الإرهابي، ونعرب عن تعازينا لأقرباء الضحايا، ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكّدت في بيان، "مواصلة دعم ​تركيا​ لجهود ​الأمم المتحدة​ حيال ضمان سلام دائم واستقرار وأمن في ليبيا".

وكانت قد أفادت الأمم المتحدة بأنّ :سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي ب​شرق ليبيا​ يوم أمس السبت، ممّا أدّى إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين".