أعلنت وزارة الخارجية التركية، "أنّها تلقّت بحزن كبير نبأ مقتل وإصابة عاملين في البعثة الأمميّة، جراء الهجوم بسيارة مفخّخة في بنغازي"، مشدّدةً على "أنّنا ندين هذا العمل الإرهابي، ونعرب عن تعازينا لأقرباء الضحايا، ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكّدت في بيان، "مواصلة دعم تركيا لجهود الأمم المتحدة حيال ضمان سلام دائم واستقرار وأمن في ليبيا".
وكانت قد أفادت الأمم المتحدة بأنّ :سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس السبت، ممّا أدّى إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية دانت هجوما استهدف عاملي الأمم المتحدة في بنغازي الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.