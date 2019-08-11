"أطباء بلا حدود": استقبلنا 119 جريحا في عدن اليمنية خلال أقل من 24 ساعة

كشفت منظمة "​أطباء بلا حدود​"، "أنّها استقبلت 119 جريحًا، بينهم 62 حالة حرجة، خلال أقل من 24 ساعة"، جراء الاشتباكات الّتي اندلعت في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي ​اليمن​.

ونقلت في بيان عن مسؤولة مشاريع "أطباء بلا حدود" في اليمن كارولين سوغان، إشارتها إلى أنّ "أغلب الجرحى هم من المدنيّين العالقين بين نيران المعارك، وقعوا ضحية إمّا نيران قذائف "الهاون" أو رصاصات طائشة".

ولفتت سوغان، إلى أنّ "المستشفى يكاد يمسي غير قادر على تحمّل عدد الجرحى. فرقنا تعمل على مدار الساعة لرعاية المصابين جراء القتال ولا نستطيع إرسال أشخاص آخرين ليحلّوا محلهّم"، مركّزةً على أنّه "إذا استمرّت الحالة الإنسانية في التفاقم وفي حال لم تتعاف عدن من الشلل الّذي أصابها، فقد تتأثّر الأسعار ما سيؤثّر بدوره على إمكانيّة حصول السكان على احتياجاتهم الأساسيّة، في ظلّ التضخم الحاصل أصلًا".