أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عن أمله أن "يأخذ اللبنانيون من معاني الأضحى في التضحية والمحبة والتفاني، من أجل المصلحة الوطنية".
وأكّد في تصريح إلى "النشرة"، عقب استقباله المهنئين بعيد الأضحى، وفي مقدّمتهم وفدًا من قيادة قوات "اليونيفيل" برئاسة قائد الكتيبة الهندية العقيد جافييل وضباط الكتيبة، أنّ "المصالحة الأخيرة تركت أجواءً إيجابيّةً بإمكانيّة التعويض عن مرحلة التعطيل، لتكثيف اجتماعات الحكومة ومقاربة المشكلات والأزمات المتراكمة كافّة، وبخاصّة الحياتيّة والإنمائية منها".
ولفت هاشم، إلى أنّه "بعد أن حطّت الموازنة رحالها، أصبح لزامًا على وزراء الخدمات الالتفات إلى حاجات المناطق وبشكل خاص منطقة العرقوب، الّتي لحق بها إجحاف وظلم من موازنة العام الماضي، وهذا ما ننتظره لأنّه لا يجوز تحت أيّ ذريعة الاستمرار في مثل هذه السياسات ونهج المعايير المزدوجة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم للنشرة: المصالحة تركت أجواء إيجابية بإمكانية التعويض عن مرحلة التعطيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.