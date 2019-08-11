هاشم للنشرة: المصالحة تركت أجواء إيجابية بإمكانية التعويض عن مرحلة التعطيل

أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، عن أمله أن "يأخذ اللبنانيون من معاني الأضحى في التضحية والمحبة والتفاني، من أجل المصلحة الوطنية".

وأكّد في تصريح إلى "النشرة"، عقب استقباله المهنئين ب​عيد الأضحى​، وفي مقدّمتهم وفدًا من قيادة قوات "اليونيفيل" برئاسة قائد ​الكتيبة الهندية​ العقيد جافييل وضباط الكتيبة، أنّ "المصالحة الأخيرة تركت أجواءً إيجابيّةً بإمكانيّة التعويض عن مرحلة التعطيل، لتكثيف اجتماعات ​الحكومة​ ومقاربة المشكلات والأزمات المتراكمة كافّة، وبخاصّة الحياتيّة والإنمائية منها".

ولفت هاشم، إلى أنّه "بعد أن حطّت ​الموازنة​ رحالها، أصبح لزامًا على وزراء الخدمات الالتفات إلى حاجات المناطق وبشكل خاص منطقة ​العرقوب​، الّتي لحق بها إجحاف وظلم من موازنة العام الماضي، وهذا ما ننتظره لأنّه لا يجوز تحت أيّ ذريعة الاستمرار في مثل هذه السياسات ونهج المعايير المزدوجة".