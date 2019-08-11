اللواء عثمان وعد بمتابعة ملف الأطفال المعنَفين في البرج

أعلن المحاميان فاطمة زعرور ووسام المذبوح، أنّهما سيتوليان قضيّة الأولاد المعنَّفين ووالدتهم في البرج، بعد تعرّض الأطفال للتعذيب بواسطة الأسلاك الكهربائية، وما كشفته وسيلة إعلاميّة عن تحرّش جنسي من قِبل والدهم "م. س. ج." المتواري عن الأنظار؛ حيث تعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقته وإلقاء القبض عليه.
وتمكّن كلّ من المحاميَين زعرور والمذبوح من إيصال الملف إلى مكتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الّذي وعد بمتابعة الملف حتّى الوصول إلى الخواتيم الإيجابية.
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