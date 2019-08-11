النشرة: حريق في إحدى قباب السراي الشهابية بحاصبيا نتيجة المفرقعات النارية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بـ"اندلاع حريق في إحدى قباب ​السراي الشهابية في حاصبيا​ نتيجة ​المفرقعات النارية​"، لافتًا إلى أنّ "سرعة تدخّل عناصر ​الدفاع المدني​ حالت دون أن يمتدّ الحريق إلى باقي أقسام السراي".

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