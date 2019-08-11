شكرا لقرائتكم خبر عن مطلب برلمانى باستراتيجية وطنية للتعليم وربطها بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بضرورة اعداد استراتيجية وطنية للتعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تكاتف كل المؤسسات والجهات فى الدولة للمشاركة فى إعداد ووضع رؤية لتحقيق الهدف المنشود، ولو على المدى البعيد.

وأوضح نصر الدين، أن هناك عدد من العناصر التى يجب مراعاتها فى الاستراتيجية المستهدفة، تتمثل فى ضرورة أن يكون هناك وجوبية فى ربط جميع الوزارات والمؤسسات بما يوازيها من كليات الجامعات، على أن يتم تنظيم التوزيع بحسب الاحتياج، وضرورة التطبيق العملى لضمان تحقيق ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحفيز مسارات التعليم لتغطية الاحتياجات، من المحاور الهامة لربط المنظومة التعليمية بسوق العمل، ولابد أن يتم تحديث المناهج التعليمية، وتطوير سوق العمل فى آن واحد للوصول للغاية المطلوبة، وأخيرا ضرورة أن يتم تطوير البحث العلمى فى الواقع العملى، لافتا إلى أن الربط سيعود بالنفع على المجتمع وعلى الدولة فى نفس الوقت، ويساهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة، من خلال توفير الكثير من فرص العمل فى ذات التخصص.

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