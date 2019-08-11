زياش: “اتخذت قرار البقاء في أجاكس الأسبوع الماضي.. أنا مرتاح هنا وليدنا فريق رائع”

أكد حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بأنه كان متأكدا من البقاء في فريق العاصمة الهولندي، منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن اتخد قراره بشكل نهائي.

وعبر زياش، في تصريح لقناة “فوكس سبورت”، عن سعادته الكبيرة بهذا القرار، وصرح قائلا بهذا الخصوص: ” الكل يعلم بأني مرتاح هنا في أجاكس، لقد كنت متأكدا بشكل قاطع من رغبتي الأسبوع الماضي، واتخذت القرار الصحيح”.

وعلى الرغم من تلقيه مجموعة من العروض، من أندية أروبية كبيرة، على غرار إشبيلية الإسباني، ليون الفرنسي، بالإضافة إلى اهتمام بايرن ميونخ الألماني، إلا أن زياش، أكد بأنه اتخذ القرار الذي يناسبه، ويرغب فعلا في صناعة التاريخ رفقة الفريق الهولندي، كما فعل الموسم الماضي، في منافسات عصبة الأبطال الأروبية.

زياش، وبعد أن مدد النادي عقود كل من الحارس الكاميروني أونانا، النجم الصربي تاديتش، الأرجنتيني تاغليافينكو، ومواطنه المغربي نصير المزراوي، شدد على أن ” فريقه رائع للغاية، وقادر على تحقيق أفضل مما حققه الموسم الماضي، سواء في الدوري المحلي، حيث توج بثنائية الدوري والكأس، أو في دوري أبطال أروبا، حيث بلغ المربع الذهبي”.