آل الشيخ يرغب في استقطاب المواهب المغربية لإسبانيا ويقرب أزارو من ألميريا

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عزمه فتح باب النادي الإسباني في وجه المواهب المغربية، من أجل التكوين في أكاديمية النادي، إلى جانب مواهب من أربعة دول عربية أخرى.

وكتب آل الشيخ، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها “بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية… سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق وسندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونو نجوم المستقبل شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين… لمستقبل مشرق في كرة القدم”.

وكان نادي ألميريا الإسباني، الممارس في دوري الدرجة الثانية، قد أعلن، الأسبوع الماضي، بيع جل أسهمه للميلياردير السعودي، مقابل حوالي 50 مليون دولار.

وفي الوقت الذي نفى فيه آل الشيخ، كل الأنباء التي تتحدث عن عزمه جلب لاعبين من فريق بيراميدز المصري، الذي يملكه أيضا، فإن تقارير مصرية، أكدت عزم الرجل تقديم عرض رسمي لنادي الأهلي المصري، من أجل ضم مهاجمه المغربي، وليد آزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.