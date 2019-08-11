نجم أمريكي يستمتع بأشعة شمس مراكش.. ويشتري أثاثا مغربيا

زار نجم الراب الأميركي، روس، المغرب، مؤخرا، وقد كشف لمتتبعيه أنه يستمتع بالجو في المدينة الحمراء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

ويظهر روس من خلال الصور التي شاركها من مراكش، مستمتعا بالشمس رغم حرارتها، حيث يستغلها ليكسب سمرة مؤقتة على جسمه.

وقال روس حول صورة التقطها تحت أشعة الشمس بأحد دور الضيافة: “كل حروق الشمس التي على جسمي ستتحول إلى سمرة، انتظروا فقط”.

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الأثات المغربي التقليدي جذب روس بشكل جعله يقتني سجادة وأثاث قال إنه في طريقه لاقتنائهم رغم أنه ليس بحاجة لهم.

النجم العالمي اختار المغرب ثالث وجهاته العربية هذا الصيف، إذ أحيى حفلين مؤخرا بكل من الأردن ومصر، واستغل الفرصة للسياحة بالبلدين.