فرار سجين بطريقة هوليودية يستنفر مندوبية التامك ولجنة بحث مركزية تحل بطنجة

على خلفية فرار سجين من سجن طنجة، أوفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص الواقعة.

وذكر بلاغ للمندوبية، أصدرته اليوم الأحد، أن “السجين (س.ز)، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 1، قد تمكن من الفرار من هذه المؤسسة صباح أمس السبت على الساعة السادسة صباحا”.

وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة “أوفدت إلى هذه المؤسسة لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”.

وشهد السجن منذ الأمس حالة استنفار قصوى بعدما فر السجين بطريقة هوليودية، حيث عمد السجين الملقب بـ”سعيد حكمة” المحكوم بـ12 سمة سجنا نافذا إلى قطع الشباك الحديدي والفرار خارج أسوارالسجن.