محافظ كربلاء: سأحيل إلى القضاء ملفات مسؤولين متنفذين سابقين سرقوا الإيراد المحلي

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، أنه سيحيل إلى القضاء ملفات "مسؤولين متنفذين" سابقين وموظفين اتهمهم بـ"سرقة" الإيراد المحلي.
وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مسؤولين متنفذين سابقين وموظفين ما زالوا في عملهم في المحافظة سرقوا الإيراد المحلي".
وأضاف الخطابي، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق، وبعد العيد سوف أحيل ملفاتهم إلى القضاء للكشف عن سرقاتهم".
وأضاف الخطابي، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق، وبعد العيد سوف أحيل ملفاتهم إلى القضاء للكشف عن سرقاتهم".
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