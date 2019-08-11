محافظ كربلاء: سأحيل إلى القضاء ملفات مسؤولين متنفذين سابقين سرقوا الإيراد المحلي

وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مسؤولين متنفذين سابقين وموظفين ما زالوا في عملهم في المحافظة سرقوا الإيراد المحلي".

وأضاف الخطابي، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق، وبعد العيد سوف أحيل ملفاتهم إلى القضاء للكشف عن سرقاتهم".

