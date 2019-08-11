بالصورة.. التشكيلة الرسمية لاسود الرافدين امام اليمن

رياضة 2019-08-11 | 13:45 3,989 مشاهدة اعلن مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، عن التشكيلة الاساسية لاسود الرافدين في مواجهة اليمن بالجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا. وسيلعب كاتانيتش بطريقة "4-3-3" على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد حميد. Advertisements خط الدفاع: سامح سعيد، نجم شوان، احمد ابراهيم، علاء مهاوي. خط الوسط: كرار نبيل، صفاء هادي، ابراهيم بايش. خط الهجوم: مهدي كامل، علاء عباس، حسين علي.



وستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد.

وستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد.

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