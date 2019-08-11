الدفاع المدني يصدر 14 توصية للعوائل المتواجدة بالأماكن الترفيهية ومدن الألعاب

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، 14 توصية للعوائل التي تتواجد في المناطق الترفيهية ومدن الألعاب، من بينها عدم التقرب أو العبث بالأجسام الغريبة والمخلفات الحربية، ومغادرة الزوارق المائية أو اليخوت عند ملاحظة أي خلل فني أو تحميلها أكثر من الحد المقرر لها.
كما أوصت المديرية العوائل بـ"عدم تجاوز الارشادات الخاصة بالألعاب والتصرف بشكل غير مسؤول حفاظاً على حياتك، وعدم التقرب من اقفاص الحيوانات المفترسة اكثر من الحد المطلوب، والابتعاد عن الاكشاك التي تقدم الطعام والتي يتم ملاحظة اهمالها وعدم نظافتها، وعدم إركاب الأطفال للألعاب والتي لا يسمح بارتيادها من قبل الأطفال أو الالحاح على الموظف المعني لأجل مخالفة التعليمات بذلك".
وتضمنت التوصيات أيضاً: "مغادرة الزوارق المائية أو اليخوت عند ملاحظتك أي خلل فني أو تحميلها أكثر من الحد المقرر لها، والابتعاد عن التجمهر في حال حصول أي طارئ بغية إفساح المجال للمعنيين بممارسة واجباتهم بصورة صحيحة، وتبليغ الجهات المختصة عند ملاحظة أي عمل قد يؤثر على السلامة العامة أو حتى على حريات الأشخاص الآخرين، والتصرف الصحيح وإتباع التعليمات والإرشادات من سمات المواطن الصالح وبالتالي ديمومة المصلحة العامة، وضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ".
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