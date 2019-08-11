اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على ارهابيين اثنين، شاركا بتنفيذ عدة هجمات ضد القوات الأمنية في محافظة الانبار. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40، وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمتابعة المستمرة للأهداف وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على اثنين من الارهابيين في قضاء الكرمة بالانبار".



واوضحت أن "الارهابيين، شاركا في تنفيذ عدة هجمات ضد قواتنا الأمنية بمناطق جسر الرعود والكناطر وابو سودة وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 'إرهابيين' شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.