المنافذ الحدودية توضح بشأن قرار إغلاق منفذ مندلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، أنها باشرت بإجراءات إغلاق منفذ مندلي الحدودي "بطريقة مرنة" تمكن التجار من سحب الإرساليات تدريجياً، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيكون بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والخاص بإغلاق منفذ مندلي الحدودي باشرت الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا التوجيه بطريقة مرنة تمكن التجار من سحب كافة الإرساليات بشكل تدريجي تمهيداً لغلقه في الأيام المقبلة والتأكيد على قيام الهيئة بتبليغ الجانب الإيراني بقرار رئيس الوزراء من خلال إدارة منفذ مندلي التي بادرت بتاريخ 8 آب 2019 بتبليغ إدارة معبر سومار الإيراني بقرار الغلق".
وأكدت الهيئة، أنها "ستقوم بكافة الإجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي الحدودي إلى منفذ المنذرية"، مشيرةً إلى أن "منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الإرساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي".
وأكدت الهيئة، أنها "ستقوم بكافة الإجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي الحدودي إلى منفذ المنذرية"، مشيرةً إلى أن "منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الإرساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي".
وتابعت، أن "قرار الغلق سيكون مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة في المنفذ وجلب الأجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروق التي كانت تحدث في المنفذ".
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